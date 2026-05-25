ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський зустрінеться з головами фракцій Ради: джерела РБК-Україна назвали топ-тему

23:00 25.05.2026 Пн
2 хв
Коли відбудуться зустрічі президента з керівниками фракцій?
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
Зеленський зустрінеться з головами фракцій Ради: джерела РБК-Україна назвали топ-тему Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 26 травня, зустрінеться з керівниками парламентських фракцій перед засіданням Верховної Ради.

Про це РБК-Україна розповіли декілька співрозмовників.

За словами джерел РБК-Україна, це, скоріш за все, будуть окремі зустрічі з кожним керівником фракції. Також президент зустрінеться і з головами парламентських груп.

Одна з очікуваних тем, як розповіли співрозмовники, голосування за важливі законопроєкти у Раді. У тому числі - щодо євроінтеграції.

Як зауважили джерела, через зустрічі президента з головами фракцій та груп завтрашнє засідання Ради почнеться лише опівдні.

Зеленський зустрівся зі "Слугою народу"

Нагадаємо, сьогодні ввечері президент зустрівся з фракцією "Слуга народу". Як розповів голова фракції Давид Арахамія, нардепам озвучили топзавдання держави на наступні 6 місяців.

Крім того, як РБК-Україна дізналося від власних джерел, нардепи домовилися з Зеленським, що такі зустрічі відбуватимуться регулярно. Але як часто - поки не відомо.

Водночас, як зауважили співрозмовники РБК-Україна, сьогоднішня зустріч "суттєво відрізнялась" від попередніх. В позитивний бік.

Зеленський озвучив "Слузі народу" терміни фіналу "гарячої фази" війни

Як стало відомо від нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, на засіданні фракції Зеленський заявив, що "гаряча фаза" війни може закінчитися вже у листопаді. Але за умови, що Україна отримає гарантії безпеки.

За словами джерела РБК-Україна, для цієї заяви Зеленського є підстави. Зокрема, у листопаді в США очікуються вибори в Конгрес, на яких республіканцям буде складно. Тому Білий дім "намагатиметься вирішити" війну Росії проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Верховна рада Засідання фракції
Новини
"Гаряча фаза" війни закінчиться до зими? Нардеп розкрила деталі зустрічі з Зеленським
"Гаряча фаза" війни закінчиться до зими? Нардеп розкрила деталі зустрічі з Зеленським
Аналітика
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою