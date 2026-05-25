Зеленський зустрінеться з головами фракцій Ради: джерела РБК-Україна назвали топ-тему

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 26 травня, зустрінеться з керівниками парламентських фракцій перед засіданням Верховної Ради.

За словами джерел РБК-Україна, це, скоріш за все, будуть окремі зустрічі з кожним керівником фракції. Також президент зустрінеться і з головами парламентських груп.

Одна з очікуваних тем, як розповіли співрозмовники, голосування за важливі законопроєкти у Раді. У тому числі - щодо євроінтеграції.

Як зауважили джерела, через зустрічі президента з головами фракцій та груп завтрашнє засідання Ради почнеться лише опівдні.

Зеленський зустрівся зі "Слугою народу"

Нагадаємо, сьогодні ввечері президент зустрівся з фракцією "Слуга народу". Як розповів голова фракції Давид Арахамія, нардепам озвучили топзавдання держави на наступні 6 місяців.

Крім того, як РБК-Україна дізналося від власних джерел, нардепи домовилися з Зеленським, що такі зустрічі відбуватимуться регулярно. Але як часто - поки не відомо.

Водночас, як зауважили співрозмовники РБК-Україна, сьогоднішня зустріч "суттєво відрізнялась" від попередніх. В позитивний бік.