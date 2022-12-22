Зеленський зустрівся з чотирма лідерами Конгресу США, - CNN

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у залі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За данимии ЗМІ, глава української держави окрім спікера Палати представників Ненсі Пелосі поспілкувався також з лідерами: більшості у Сенаті Чаком Шумером;

меншості у Сенаті Мітчем МакКоннеллом;

Республіканської партії у Палаті представників Кевіном Маккарті. До слова, Зеленський невдовзі виступить перед Конгресом та запропонує провести мирний саміт нового формату.