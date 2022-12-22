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Зеленський зустрівся з чотирма лідерами Конгресу США, - CNN

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Четвер 22 грудня 2022 02:21
Зеленський зустрівся з чотирма лідерами Конгресу США, - CNN Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у залі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За данимии ЗМІ, глава української держави окрім спікера Палати представників Ненсі Пелосі поспілкувався також з лідерами:

  • більшості у Сенаті Чаком Шумером;
  • меншості у Сенаті Мітчем МакКоннеллом;
  • Республіканської партії у Палаті представників Кевіном Маккарті.

До слова, Зеленський невдовзі виступить перед Конгресом та запропонує провести мирний саміт нового формату.

Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Конгресс США
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