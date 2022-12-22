Зеленський у Конгресі запропонує провести мирний саміт нового формату

Президент України Володимир Зеленський невдовзі виступить перед Конгресом та запропонує провести мирний саміт нового формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами кількох джерел, ключовою темою його виступу стане обговорення формули світу, про яку він розповів президенту США Джо Байдену. Крім того, Зеленський запропонує провести новий мирний саміт уже цієї зими. Також повідомляється, що президент України продовжуватиме просити допомоги у вигляді санкцій, зброї та фінансової допомоги.