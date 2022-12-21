Зеленський зустрівся з Байденом: основні заяви

Сьогодні, 21 грудня в Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона була запланована в рамках першої закордонної поїздки глави України з початку повномасштабної війни. Президенти обговорили подальшу співпрацю щодо протистояння російській агресії.

Байден висловився про зиму та плани Путіна

Байден під час розмови з Зеленським підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін намагається використати зиму як зброю, але український народ продовжує надихати світ.

"Ми збираємося посилити здатність України захищати себе, особливо протиповітряну оборону за допомогою ракетної батареї Patriot і навчатимемо українські сили їх використанню", - додав лідер США.

Зеленський зустрівся з Байденом

Зеленський зустрівся з Байденом і першою леді США Джилл Байден на вході до Білого дому. При цьому на запитання він поки що не відповідає.

Фото: Зеленський з подружжям Байден (twitter.com/cmsub)

У мережі також з'явилося відео прибуття Зеленського до Білого дому.

Варто зауважити, що президент України під час свого прибуття до США наголосив, що у ході візиту він планує провести переговори щодо зміцнення стійкості та обороноздатності нашої країни.

"Сьогодні я - у Вашингтоні, щоб подякувати американському народу, президенту і Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги", - наголосив Зеленський.

Зеленський вручив Байдену медаль

Президент України в Білому домі вручив своєму американському колезі медаль від українського командира батареї HIMARS.

"Незаслужено, але цінно", - сказав Байден.

Фото: вручення Байдену медалі (twitter.com/steveholland1)

Програма візиту Зеленського

Поїздка президента України в США заздалегідь не афішувалась. Про неї стало відомо лише вночі 21 грудня з повідомлень американських ЗМІ.

Незабаром Володимир Зеленський офіційно підтвердив свій візит до Штатів, під час якого мають відбутися переговори з Джо Байденом, виступ у Конгресі та низка двосторонніх зустрічей.

Згідно з офіційним графіком президента США, він зустріне Володимира Зеленського на Південній галявині Білого дому о 21:00 за київським часом. Після цього стартують двогодинні переговори в Овальному кабінеті.

Підсумкову пресконференцію Байдена та Зеленського анонсовано на 23:30 за Києвом.

Головні теми переговорів

Як стало відомо напередодні зустрічі, президенти мають обговорити:

планування подальших дій на полі бою;

військову та гуманітарну допомогу;

навчання українських військових;

санкції проти РФ;

економічну підтримку;

допомогу в енергетиці.

Пошук шляхів закінчення війни та формула "справедливого миру" Володимира Зеленського - ще одна тема для переговорів, яку в США називають досить делікатною. Оскільки вона стала предметом певних розбіжностей між західними лідерами.

Володимир Зеленський назвав своєю метою поїздки до Штатів зміцнення обороноздатності нашої країни у боротьбі з агресором. "Зокрема, з президентом Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США", - зазначив Зеленський.

При цьому у прес-службі Білого дому охарактеризували зустріч лідерів України та США як сигнал російському диктатору Путіну, що Вашингтон підтримуватиме Київ "стільки, скільки потрібно".

У день візиту Володимира Зеленського у президента США вже оголосили про новий пакет допомоги, який включає систему протиракетної оборони Patriot.

Тим часом у виданні Politico з'явилася інформація, що українська делегація має намір обговорити з Білим домом постачання ракетних систем великої дальності або ATACMS, а також американських безпілотників Grey Eagle та Reaper.

Підготовка до візиту Зеленського

Поїздка президента України в США планувалась заздалегідь. Зокрема, Зеленський та Байден обговорювали її під час телефонного дзвінка 11 грудня.

Пропонувалося дві можливі дати: 14 або 21 грудня. Остаточно візит було підтверджено лише 18 грудня.

В адміністрації Білого дому зазначають, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона, оскільки вважає, що війна в Україні перейшла у нову фазу.

За день до від'їзду в США Володимир Зеленський відвідав найгарячішу точку фронту - Бахмут. Тоді ж стало відомо про можливу поїздку та її мету - посилення військової допомоги.

Військові вручили президенту прапор із підписами як презент Джо Байдену та Конгресу, щоб подякувати за надіслану зброю. Зеленський пообіцяв передати подяку, але наголосив, що підтримки союзників недостатньо.

Попередні переговори лідерів

На посаді глави України Володимир Зеленський двічі зустрічався з Джо Байденом.

Його перший візит до Вашингтона відбувся у вересні 2021 року. Тоді президенти обговорювали кроки щодо врегулювання ситуації на Донбасі, енергетику та економіку, реформи в Україні. Однією з тем був можливий запуск "Північного потоку-2".

Через 2 місяці Зеленський та Байден провели ще одну зустріч під час кліматичного саміту в Глазго. Розмова про ситуацію з безпекою відбулася на тлі нарощування сил РФ біля кордонів України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ президенти говорили лише по телефону.