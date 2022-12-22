Зеленский встретился с четырьмя лидерами Конгресса США, - CNN
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с высшим руководством Конгресса США перед своим выступлением в зале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным СМИ, глава украинского государства кроме спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси пообщался также с лидерами:
- большинства в Сенате Чаком Шумером;
- меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом;
- Республиканской партии в Палате представителей Кевином Маккарти.
К слову, Зеленский вскоре выступит перед Конгрессом и предложит мирный саммит нового формата.
Напомним, все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
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