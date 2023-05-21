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Зеленський зустрівся з Байденом на полях саміту G7

Фото: Володимир Зеленський, президент України та Джо Байден, президент США (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом на саміті G7.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Президент США Джо Байден зустрічається з українським лідером Володимиром Зеленським у Хіросімі на полях саміту G7", - пише видання.

Наразі подробиці їх зустрічі не розкриваються.

Зокрема, зустріч з президентом США також підтвердив особисто Володимир Зеленський.

Чого очікувати від зустрічі?

Вчора, 20 травня, президент України прибув до Хіросіми на саміт лідерів G7, де зустрівся з низкою партнерів та друзями нашої країни. Володимир Зеленський порушив питання української формули миру, а також ситуації на фронті. Зокрема під час зустрічі з президентом Євроради Шарлем Мішелем сторони обговорили питання безпеки, оборони, економіки та спільну політику.

"Впевнений, повернемось з цього візиту з ще більшими можливостями для вас - захисники та захисниці", - наголосив президент під час відеозвернення.

Як відзначає Politico, Байден планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 млн доларів після зустрічі з українським колегою.

Оновлено о 09:15

Як пише Sky News, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, Джо Байден заявив, що США робитимуть усе можливе, аби зміцнити обороноздатність нашої країни у війні з Росією та оголосив про новий пакет військової допомоги.

За словами президента США, пакет допомоги включає боєприпаси, артилерію та бронетехніку.

Оновлено о 09:21

Як відзначає керівник Офісу президента Андрій Єрмак, новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів включатиме:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • мостові системи;
  • броньовані медичні машини;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
  • тепловізійні системи;
  • запчастини та інше польове обладнання.

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