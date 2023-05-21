Зеленский встретился с Байденом на полях саммита G7

Обновлено в 09:30

Как рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Владимир Зеленский поднимет с Байденом вопрос содержания пакета военной помощи, актуальных потребностей Украины и то как их удовлетворить.

"Также обсудят практические шаги присоединения США к коалиции истребителей, как именно и когда именно, какие темпы. Думаю, президент Украины поднимет вопрос формулы мира. Мы слышим много мирных инициатив отовсюду, однако чтобы не распылять усилия, необходимо концентрировать их на одной. Именно Украина точно знает, что нужно больше всего. Именно украинская формула мира должна быть приоритетной", - рассказал пресс-секретарь.

В частности среди других тем будут и санкционное давление против России и дальнейшая политическая поддержка Украины.

Обновлено в 09:15

Как пишет Sky News, во время встречи с Владимиром Зеленским, Джо Байден заявил, что США будут делать все возможное, чтобы укрепить обороноспособность нашей страны в войне с Россией и объявил о новом пакете военной помощи.

По словам президента США, пакет помощи включает боеприпасы, артиллерию и бронетехнику.

Обновлено в 09:21

Как отмечает глава Офиса президента Андрей Ермак, новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов будет включать:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

мостовые системы;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тепловизионные системы;

запчасти и другое полевое оборудование.

Информация по состоянию на 09:05

"Президент США Джо Байден встречается с украинским лидером Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита G7", - пишет издание.

Пока подробности их встречи не раскрываются.

В частности, встречу с президентом США также подтвердил лично Владимир Зеленский.

Чего ждать от встречи?

Вчера, 20 мая, президент Украины прибыл в Хиросиму на саммит лидеров G7, где встретился с рядом партнеров и друзьями нашей страны. Владимир Зеленский поднял вопросы украинской формулы мира, а также ситуации на фронте. В частности, во время встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем стороны обсудили вопросы безопасности, обороны, экономики и общую политику.

"Уверен, вернемся с этого визита с еще большими возможностями для вас – защитники и защитницы", - подчеркнул президент во время видео-обращения.

Как отмечает Politico, Байден планирует объявить новый пакет военной помощи Украине на сумму 375 млн долларов после встречи с украинским коллегой.