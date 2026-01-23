Зеленський зустрінеться з Навроцьким у Вільнюсі: ЗМІ дізнались дату
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький зустрінуться 25 січня у Вільнюсі.
Про це повідомив речник польського президента Рафал Лешкевич, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Зеленський та Навроцький разом із президентом Литви Гітанасом Науседою візьмуть участь у відзначенні 163-ї річниці Січневого повстання у Вільнюсі, а також обговорять важливі політичні питання, зокрема умови миру в Україні.
За словами Лешкевича, зустріч трьох президентів відбудеться, зокрема, під час меси у Вільнюському архікатедральному соборі.
Це, за його словами, є об’єднуючим елементом: спільна історія боротьби проти царської Росії сьогодні перегукується з боротьбою українців проти РФ. Саме ця історична паралель створює платформу для дискусій.
Речник додав, що президенти зустрічаються не лише для участі в урочистостях, а й для обговорення важливих політичних питань. За його словами, під час візиту "буде момент, коли президент Навроцький поговорить з президентом Зеленським".
На запитання, чи обговорюватимуть умови миру в Україні, Лешкевич наголосив, що вони мають бути визначені самими українцями, а не нав’язані.
"Президент Навроцький вважає, що умови миру мають бути розроблені шляхом переговорів, у яких бере участь президент США Дональд Трамп, але остаточні умови мають прийматися українцями", - зазначив речник.
Минула зустріч Зеленського та Навроцького
Нагадаємо,19 грудня 2025 року президент України Володимир Зеленський відвідав Польщу, де вперше зустрівся зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким. Головними темами обговорення були безпека, економіка та історія.
Зустріч ініціювала польська сторона. Після перемоги Навроцького на виборах Зеленський підтримував контакт телефоном, проте особиста зустріч відбулася лише зараз, хоча президент неодноразово перетинав Польщу під час закордонних візитів.
Слід зазначити, що попри те, що Навроцький відзначився більш жорсткою позиціює до України на відміну від свого попередника Анджея Дуди, все ж Польща підтримує Україну, зокрема в питанні протидії агресії РФ.
Наприклад, стосовно мирного плану США, який Вашингтон запропонував спочатку і який очевидно був проросійським. Президент Польщі ще тоді розкритикував американський "мирний план" та заявив, що не можна заохочувати агресора.
Здійснюється між Польщею та Україною і співпраця у військовому секторі. Як відомо, Варшава може передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на антидронові системи.