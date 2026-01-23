Зеленский встретится с Навроцким в Вильнюсе: СМИ узнали дату

Об этом сообщил спикер польского президента Рафал Лешкевич, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

Зеленский и Навроцкий вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой примут участие в праздновании 163-й годовщины Январского восстания в Вильнюсе, а также обсудят важные политические вопросы, в частности условия мира в Украине.

По словам Лешкевича, встреча трех президентов состоится, в частности, во время мессы в Вильнюсском архикафедральном соборе.

Это, по его словам, является объединяющим элементом: общая история борьбы против царской России сегодня перекликается с борьбой украинцев против РФ. Именно эта историческая параллель создает платформу для дискуссий.

Спикер добавил, что президенты встречаются не только для участия в торжествах, но и для обсуждения важных политических вопросов. По его словам, во время визита "будет момент, когда президент Навроцкий поговорит с президентом Зеленским".

На вопрос, будут ли обсуждать условия мира в Украине, Лешкевич отметил, что они должны быть определены самими украинцами, а не навязаны.

"Президент Навроцкий считает, что условия мира должны быть разработаны путем переговоров, в которых участвует президент США Дональд Трамп, но окончательные условия должны приниматься украинцами", - отметил спикер.