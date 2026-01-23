Зеленский встретится с Навроцким в Вильнюсе: СМИ узнали дату
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий встретятся 25 января в Вильнюсе.
Об этом сообщил спикер польского президента Рафал Лешкевич, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
Зеленский и Навроцкий вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой примут участие в праздновании 163-й годовщины Январского восстания в Вильнюсе, а также обсудят важные политические вопросы, в частности условия мира в Украине.
По словам Лешкевича, встреча трех президентов состоится, в частности, во время мессы в Вильнюсском архикафедральном соборе.
Это, по его словам, является объединяющим элементом: общая история борьбы против царской России сегодня перекликается с борьбой украинцев против РФ. Именно эта историческая параллель создает платформу для дискуссий.
Спикер добавил, что президенты встречаются не только для участия в торжествах, но и для обсуждения важных политических вопросов. По его словам, во время визита "будет момент, когда президент Навроцкий поговорит с президентом Зеленским".
На вопрос, будут ли обсуждать условия мира в Украине, Лешкевич отметил, что они должны быть определены самими украинцами, а не навязаны.
"Президент Навроцкий считает, что условия мира должны быть разработаны путем переговоров, в которых участвует президент США Дональд Трамп, но окончательные условия должны приниматься украинцами", - отметил спикер.
Прошлая встреча Зеленского и Навроцкого
Напомним, 19 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, где впервые встретился со своим польским коллегой Каролем Навроцким. Главными темами обсуждения были безопасность, экономика и история.
Встречу инициировала польская сторона. После победы Навроцкого на выборах Зеленский поддерживал контакт по телефону, однако личная встреча состоялась только сейчас, хотя президент неоднократно пересекал Польшу во время зарубежных визитов.
Следует отметить, что несмотря на то, что Навроцкий отличился более жесткой позицией к Украине в отличие от своего предшественника Анджея Дуды, все же Польша поддерживает Украину, в частности в вопросе противодействия агрессии РФ.
Например, относительно мирного плана США, который Вашингтон предложил сначала и который очевидно был пророссийским. Президент Польши еще тогда раскритиковал американский "мирный план" и заявил, что нельзя поощрять агрессора.
Осуществляется между Польшей и Украиной и сотрудничество в военном секторе. Как известно, Варшава может передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на антидронные системы.