Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на антидронові системи

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Навроцького, навколо цього питання виникла "непотрібна і незрозуміла буря, а громадська думка була певною мірою дезінформована навколо цієї справи".

"Я вже не буду в ці питання входити, бо це не місце для цього", - продовжив президент Польщі.

Він наголосив, що його обов’язок полягає у захисті інтересів польських солдатів, зокрема авіаторів із Мальборка - важливої авіабази, де раніше і нині базуються винищувачі МіГ-29 Повітряних сил Польщі.

Водночас Навроцький зазначив, що формально питання самих МіГ-29 не належить до його компетенції. Однак у нинішніх умовах Польща шукає симетричного стратегічного партнерства з Україною.

"Цей обмін МіГ-29 на системи антидронові не суперечить нашій політиці. Отже, після вирішення формальних питань, думаю, що це питання буде вирішене", - сказав Навроцький.