Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський їде на зустріч з Макроном у Парижі: обговорять умови миру в Україні

Субота 29 листопада 2025 20:10
UA EN RU
Зеленський їде на зустріч з Макроном у Парижі: обговорять умови миру в Україні Фото: Еммануель Макрон і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський вирушить до Парижа, де у нього запланована зустріч із французьким лідером Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними канцелярії президента Франції, Зеленський відвідає Париж після вихідних. На зустрічі український лідер має намір проконсультуватися з Макроном щодо умов "справедливого і міцного миру".

"Візит відбудеться рівно за два тижні після останньої поїздки Зеленського в Париж", - зазначило Sky News.

Мирний план США

Нагадаємо, у листопаді США представили Україні новий мирний план щодо закінчення війни. Документ містив у собі 28 пунктів, але його умови включали багато вигідних для Росії моментів.

З цієї причини минулої неділі, 23 листопада, в Женеві відбулася зустріч між делегаціями США, України та Європи, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва. У ЗМІ була інформація, що план скоротився з 28 до 19 пунктів, при цьому остаточні положення будуть затверджені на зустрічі лідерів США і України.

За даними РБК-Україна, сторони змогли узгодити більшість норм плану, включно з частиною спірних пунктів. Зокрема, це питання чисельності ЗСУ, щодо Запорізької АЕС, формату обміну полоненими та повернення засуджених.

Сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умеров разом з українською командою вже на шляху до США, щоб ще більше доопрацювати документ. Завдання стоїть - "оперативно і змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни".

До слова, цього тижня президент США Дональд Трамп анонсував, що відправляє свого спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви. Як уже відомо, він буде там наступного тижня, щоб теж говорити про мирний план.

