Зеленский едет на встречу с Макроном в Париже: обсудят условия мира в Украине

Суббота 29 ноября 2025 20:10
Зеленский едет на встречу с Макроном в Париже: обсудят условия мира в Украине Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Париж, где у него запланирована встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным канцелярии президента Франции, Зеленский посетит Париж после выходных. На встрече украинский лидер намерен проконсультироваться с Макроном по поводу условий "справедливого и прочного мира".

"Визит состоятся ровно через две недели после последней поездки Зеленского в Париж", - отметило Sky News.

Мирный план США

Напомним, в ноябре США представили Украине новый мирный план по окончанию войны. Документ включал в себя 28 пунктов, но его условия включали много выгодных для России моментов.

По этой причине в прошлое воскресенье, 23 ноября, в Женеве состоялась встреча между делегациями США, Украины и Европы, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева. В СМИ была информация, что план сократился с 28 до 19 пунктов, при этом окончательные положения будут утверждены на встрече лидеров США и Украины.

По данным РБК-Украина, стороны смогли согласовать большинство норм плана, включая часть из спорных пунктов. В частности, это вопрос численности ВСУ, по Запорожской АЭС, по формату обмен пленными и возвращения осужденных.

Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с украинской командой уже на пути в США, чтобы еще больше доработать документ. Задача стоит - "оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны".

К слову, на этой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал, что отправляет своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву. Как уже известно, он будет там на следующей неделе, чтобы тоже говорить о мирном плане.

Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон Война в Украине мирный план США
