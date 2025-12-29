Зеленський про зустріч з Путіним: Україна готова, але слова мають збігатися з діями

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо можливої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним та перспектив переговорів про завершення війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив відповідаючи на питання журналістів.
За словами глави держави, нинішні заяви Кремля виглядають суперечливо. З одного боку, Путін публічно говорить про нібито готовність до миру, а з іншого - Росія продовжує ракетні удари по Україні та демонструє намір вести війну далі.
"Виглядає дивно, коли Путін заявляє про бажання завершити війну, але водночас б’є по нас ракетами. Ці дії не співпадають із мирною риторикою, яку він використовує, зокрема у спілкуванні з Дональдом Трампом»", - наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що для України не є принциповим формат можливої зустрічі чи переговорів, однак ключовою умовою залишається відповідність слів і реальних дій з боку керівництва Росії.
"Як зустрічатися і в якому форматі домовлятися - нам усе одно. Ми готові. Важливо лише, щоб слова і дії лідера Росії збігалися", - зазначив він.
28 грудня президент України Володимир Зеленський перебував у Флориді, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго.
Напередодні переговорів Трамп заявив про "хорошу і продуктивну" розмову з Путіним та анонсував подальші контакти.
Після двосторонньої зустрічі та дзвінка з європейськими лідерами Зеленський і Трамп вийшли до преси. Зокрема, президент США заявив, що Росія намагається захопити нові території, тому з мирною угодою варто поспішати. Також він повідомив про створення робочої групи США щодо України, зазначив, що ефективність мирного плану стане зрозумілою за кілька тижнів, і не виключив майбутньої зустрічі у форматі Трамп–Зеленський–Путін.
Окремо Трамп підтвердив, що питання Запорізької АЕС активно обговорювалося, а також заявив, що Росія нібито зацікавлена в успіху України.
Водночас, Fox News пише, що Зеленський може вперше за понад 5 років поговорити з Путіним телефоном.
"Недільні переговори президента Дональда Трампа і Володимира Зеленського можуть прокласти шлях до першої за більш ніж п'ять років телефонної розмови Зеленського з... Володимиром Путіним", - пише видання з посиланням на джерело, яке знайоме з перебігом обговорень.
Докладний розбір того, що сказали обидва лідери і що відомо про минулі переговори - читайте в матеріалі РБК-Україна.