Зеленский о встрече с Путиным: Украина готова, но слова должны совпадать с действиями

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным и перспективах переговоров о завершении войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы государства, нынешние заявления Кремля выглядят противоречиво. С одной стороны, Путин публично говорит о якобы готовности к миру, а с другой - Россия продолжает ракетные удары по Украине и демонстрирует намерение вести войну дальше.

"Выглядит странно, когда Путин заявляет о желании завершить войну, но одновременно бьет по нам ракетами. Эти действия не совпадают с мирной риторикой, которую он использует, в частности в общении с Дональдом Трампом", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины не является принципиальным формат возможной встречи или переговоров, однако ключевым условием остается соответствие слов и реальных действий со стороны руководства России.

"Как встречаться и в каком формате договариваться - нам все равно. Мы готовы. Важно лишь, чтобы слова и действия лидера России совпадали", - отметил он.

 

Встреча Трампа и Зеленского и заявления о Путине

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский находился во Флориде, где встретился с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго.

Накануне переговоров Трамп заявил о "хорошем и продуктивном" разговоре с Путиным и анонсировал дальнейшие контакты.

После двусторонней встречи и звонка с европейскими лидерами Зеленский и Трамп вышли к прессе. В частности, президент США заявил, что Россия пытается захватить новые территории, поэтому с мирным соглашением стоит спешить. Также он сообщил о создании рабочей группы США по Украине, отметил, что эффективность мирного плана станет понятной через несколько недель, и не исключил будущей встречи в формате Трамп-Зеленский-Путин.

Отдельно Трамп подтвердил, что вопрос Запорожской АЭС активно обсуждался, а также заявил, что Россия якобы заинтересована в успехе Украины.

В то же время, Fox News пишет, что Зеленский может впервые за более чем 5 лет поговорить с Путиным по телефону.

"Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с... Владимиром Путиным", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Подробный разбор того, что сказали оба лидера и что известно о прошедших переговорах - читайте в материале РБК-Украина.

