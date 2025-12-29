Зеленский о встрече с Путиным: Украина готова, но слова должны совпадать с действиями

По словам главы государства, нынешние заявления Кремля выглядят противоречиво. С одной стороны, Путин публично говорит о якобы готовности к миру, а с другой - Россия продолжает ракетные удары по Украине и демонстрирует намерение вести войну дальше.

"Выглядит странно, когда Путин заявляет о желании завершить войну, но одновременно бьет по нам ракетами. Эти действия не совпадают с мирной риторикой, которую он использует, в частности в общении с Дональдом Трампом", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины не является принципиальным формат возможной встречи или переговоров, однако ключевым условием остается соответствие слов и реальных действий со стороны руководства России.

"Как встречаться и в каком формате договариваться - нам все равно. Мы готовы. Важно лишь, чтобы слова и действия лидера России совпадали", - отметил он.