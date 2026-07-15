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Зеленський зробив заяву про зміну послів, зокрема в США

18:23 15.07.2026 Ср
2 хв
Україну очікує оновлення дипломатичного корпусу
aimg Олена Бджола
Зеленський зробив заяву про зміну послів, зокрема в США Фото: президент України Володимир Зеленський (flicr.com.photos)
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Кілька послів України, зокрема і у США, покинуть свої посади. Але поки що ці рішення обговорюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн спілкування з представниками ЗМІ у Києві.

Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах

Очільник держави заявив, що незабаром у низці посольств пройдуть кадрові зміни дипломатів високого рангу.

Зеленський прояснив питання щодо заміни послів у США та інших країнах.

"Що стосується дипкорпусу, я б не відповідав би виключно про посольство у Сполучених Штатах Америки. Там є свої висновки. Безумовно, диму без вогню не буває. Але у нас є кілька посольств", - уточнив він.

Коли вирішиться питання

Президент заявив: це буде вирішуватися разом із першим заступником керівника ОП Сергієм Кислицею і з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Зеленський уточнив, що "кінцевого варіанту поки що немає". А коли рішення будуть ухвалені - про це оголосять.

Нагадаємо, що за інформацією джерела, Зеленський запропонував Юлії Свириденко стати Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах. Втім Свириденко цю пропозицію наразі не прийняла.

Рішення президента України Володимира Зеленського оновити Кабмін визріло не одразу. За словами джерел, на нього вплинуло одразу кілька факторів.

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