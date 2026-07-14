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Свириденко ще не прийняла пропозицію Зеленського щодо нової посади, - джерела

10:57 14.07.2026 Вт
1 хв
Свириденко мала стати послом в ключовій державі-партнері України
aimg Олена Чупровська
Свириденко ще не прийняла пропозицію Зеленського щодо нової посади, - джерела Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (facebook.com KabminUA)
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Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко ще не погодилася на пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити посольство України у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

Що відомо

За інформацією джерела, президент України Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко стати Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах.

Втім, Свириденко цю пропозицію наразі не прийняла.

Що відомо про оновлення уряду

Нагадаємо, рішення оновити Кабінет Міністрів визріло в президента Володимира Зеленського не одразу - вплинуло одразу кілька факторів.

Одним з них джерела назвали ситуацію навколо посла України у США Ольги Стефанішиної, якій Вашингтон хотів знайти сильну заміну.

Тим часом голосування у Раді за нового прем'єра може відбутися вже в четвер, 16 липня - таку дату попередньо узгодили на погоджувальній раді. Ймовірним наступником Свириденко на посаді очільника уряду називають керівника "Нафтогазу" Сергія Корецького.

Як повідомляло РБК-Україна, 13 липня Свириденко подала заяву про відставку до Верховної Ради.

А оскільки за процедурою весь склад уряду автоматично йде у відставку разом із прем'єром, джерела РБК-Україна вже називають можливі кадрові зміни у кількох міністерствах.

Верховна Рада може проголосувати за відставку Свириденко уже сьогодні, 14 липня.

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