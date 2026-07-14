Свириденко ще не прийняла пропозицію Зеленського щодо нової посади, - джерела
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко ще не погодилася на пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити посольство України у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.
Що відомо
За інформацією джерела, президент України Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко стати Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах.
Втім, Свириденко цю пропозицію наразі не прийняла.
Що відомо про оновлення уряду
Нагадаємо, рішення оновити Кабінет Міністрів визріло в президента Володимира Зеленського не одразу - вплинуло одразу кілька факторів.
Одним з них джерела назвали ситуацію навколо посла України у США Ольги Стефанішиної, якій Вашингтон хотів знайти сильну заміну.
Тим часом голосування у Раді за нового прем'єра може відбутися вже в четвер, 16 липня - таку дату попередньо узгодили на погоджувальній раді. Ймовірним наступником Свириденко на посаді очільника уряду називають керівника "Нафтогазу" Сергія Корецького.
Як повідомляло РБК-Україна, 13 липня Свириденко подала заяву про відставку до Верховної Ради.
А оскільки за процедурою весь склад уряду автоматично йде у відставку разом із прем'єром, джерела РБК-Україна вже називають можливі кадрові зміни у кількох міністерствах.
Верховна Рада може проголосувати за відставку Свириденко уже сьогодні, 14 липня.