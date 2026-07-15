Зеленский сделал заявление о замене послов, в том числе в США
Несколько послов Украины, в том числе и в США, покинут свои должности. Но пока эти решения обсуждаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместного с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен общении с представителями СМИ в Киеве.
Зеленский анонсировал кадровые изменения в посольствах
Глава государства заявил, что в скором времени в ряде посольств пройдут кадровые смены дипломатов высокого ранга.
Зеленский прояснил вопрос замены послов в США и других странах.
"Что касается дипкорпуса, я бы не отвечал исключительно о посольстве в Соединенных Штатах Америки. Там есть свои выводы. Безусловно, дыма без огня не бывает. Но у нас есть несколько посольств", - уточнил он.
Когда решится вопрос
Президент заявил: это будет решаться вместе с первым заместителем руководителя ОП Сергеем Кислицей и с министром иностранных дел Андреем Сибигой.
Зеленский уточнил, что "конечного варианта пока нет". А когда решения будут приняты – об этом объявят.
Напомним, что, по информации источника, Зеленский предложил Юлии Свириденко стать Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах. Впрочем, Свириденко это предложение пока не приняла.
Решение президента Украины Владимира Зеленского обновить Кабмин созрело не сразу. По словам источников, на него повлияли сразу несколько факторов.