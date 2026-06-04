Зеленський зробив оптимістичну заяву щодо вступу в ЄС

Україна повністю виконала свою частину роботи для переходу до наступного етапу інтеграції з Європейським Союзом. Наразі країна очікує від партнерів відкриття перших переговорних кластерів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
За словами глави держави, Україна чітко дотрималася визначених термінів у межах підготовки до переговорного процесу.
Позитивні зрушення намітилися, зокрема, після внутрішніх змін у сусідній Угорщині.
"Є прогрес і на напрямку наших перемовин із Євросоюзом щодо членства України. У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху в перемовинах, тим більше після змін в Угорщині", - наголосив Зеленський.
Він додав, що українська сторона розраховує перейти до відкриття кластерів уже в червні цього року. Команда України щодня перебуває на зв'язку з представниками ЄС.
За словами президента, кожна позитивна новина з Брюсселя є надзвичайно важливою для мотивації українського народу, оскільки вона підтверджує правильність обраного шляху та підтримку з боку партнерів.
Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що у Європейському Союзі очікують на прорив у питанні вступу України. Тоді європейські дипломати зазначили, що Угорщина готова переглянути свою позицію та зняти заперечення щодо української заявки на членство в ЄС.
Зазначалося, що таке рішення відкриє шлях для початку першого переговорного кластера, а офіційні кроки планували зробити під час міжурядової конференції в Люксембурзі 15 червня.
Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в ЄС бачать новий прогрес у переговорах щодо євроінтеграції України. Завдяки позитивній динаміці у консультаціях між Києвом та Будапештом європейська сторона почала розглядати можливість відкриття в червні одразу двох переговорних кластерів замість одного.
Пізніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр офіційно заявив, що Україна та Угорщина досягли всеосяжної угоди стосовно розширення прав угорської нацменшини на Закарпатті.
Він наголосив, що його команді вдалося розв'язати це питання всього за три тижні перемовин, хоча колишній очільник уряду Віктор Орбан не міг досягти компромісу протягом 10 років.