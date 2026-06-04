Зеленский сделал оптимистичное заявление по вступлению в ЕС

Украина полностью выполнила свою часть работы для перехода к следующему этапу интеграции с Европейским Союзом. Сейчас страна ожидает от партнеров открытия первых переговорных кластеров.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
По словам главы государства, Украина четко придерживалась определенных сроков в рамках подготовки к переговорному процессу.
Положительные сдвиги наметились, в частности, после внутренних изменений в соседней Венгрии.
"Есть прогресс и на направлении наших переговоров с Евросоюзом относительно членства Украины. У нас будет очень четкий график возможностей для движения в переговорах, тем более после изменений в Венгрии", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что украинская сторона рассчитывает перейти к открытию кластеров уже в июне этого года. Команда Украины ежедневно находится на связи с представителями ЕС.
По словам президента, каждая положительная новость из Брюсселя является чрезвычайно важной для мотивации украинского народа, поскольку она подтверждает правильность выбранного пути и поддержку со стороны партнеров.
Напомним, ранее издание Politico сообщило, что в Европейском Союзе ожидают прорыва в вопросе вступления Украины. Тогда европейские дипломаты отметили, что Венгрия готова пересмотреть свою позицию и снять возражения относительно украинской заявки на членство в ЕС.
Отмечалось, что такое решение откроет путь для начала первого переговорного кластера, а официальные шаги планировали сделать во время межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня.
Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что в ЕС видят новый прогресс в переговорах по евроинтеграции Украины. Благодаря положительной динамике в консультациях между Киевом и Будапештом европейская сторона начала рассматривать возможность открытия в июне сразу двух переговорных кластеров вместо одного.
Позже премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр официально заявил, что Украина и Венгрия достигли всеобъемлющего соглашения о расширении прав венгерского нацменьшинства на Закарпатье.
Он отметил, что его команде удалось решить этот вопрос всего за три недели переговоров, хотя бывший глава правительства Виктор Орбан не мог достичь компромисса в течение 10 лет.