Зеленський знову збирав Військовий кабінет: росіяни відчують результати

"Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує", - написав президент.

Контрнаступ ЗСУ

В останні місяці українські військові мають успіхи на південному напрямку фронту. Вони ведуть наступальні операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Українські воїни прорвали першу лінію оборони росіян на півдні. У серпня українські військові звільнили Роботине Запорізької області, а у вересні - частину Опитного під Донецьком.

При цьому ЗСУ просунулися біля Кліщіївки у Донецькій області.

Зеленський зазначав, що якщо наші військові ще трішки натиснуть на росіян на півдні, то загарбники самі звідти втечуть.

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