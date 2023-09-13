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Зеленський знову збирав Військовий кабінет: росіяни відчують результати

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Військового кабінету, на якому були ухвалені важливі рішення щодо боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує", - написав президент.

Контрнаступ ЗСУ

В останні місяці українські військові мають успіхи на південному напрямку фронту. Вони ведуть наступальні операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Українські воїни прорвали першу лінію оборони росіян на півдні. У серпня українські військові звільнили Роботине Запорізької області, а у вересні - частину Опитного під Донецьком.

При цьому ЗСУ просунулися біля Кліщіївки у Донецькій області.

Зеленський зазначав, що якщо наші військові ще трішки натиснуть на росіян на півдні, то загарбники самі звідти втечуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийКонтрнаступ ЗСУ