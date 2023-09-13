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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский снова собирал Военный кабинет: россияне почувствуют результаты

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Военного кабинета, на котором были приняты важные решения по борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Военный кабинет. Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует", - написал президент.

Контрнаступление ВСУ

В последние месяцы украинские военные имеют успехи на южном направлении фронта. Они ведут наступательные операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Украинские воины прорвали первую линию обороны россиян на юге. В августе украинские военные освободили Работино Запорожской области, а в сентябре - часть Опытного под Донецком.

При этом ВСУ продвинулись возле Клищиевки в Донецкой области.

Зеленский отмечал, что если наши военные еще немного нажмут на россиян на юге, то захватчики сами оттуда убегут.

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Владимир ЗеленскийКонтрнаступление ВСУ