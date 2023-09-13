ЗСУ просунулись біля Роботиного: карти боїв ISW

Про це повІдомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Українські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися 12 вересня. Російські джерела, зокрема Міністерство оборони (МО), стверджували, що українські війська безуспішно атакували в напрямку Берестового (20 км на північний захід від Сватового), на південь від Кузьминого (3 км на південний захід від Кремінної), поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної).

Також бої тривають поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та на напрямках Петропавлівка (7 км на схід від Куп’янська) і Кислівка (20 км на південний схід від Куп’янська). Російські військові блогери стверджували, що українські війська регулярно атакують ліси на захід від Кремінної.

Російські війська 12 вересня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і просувалися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, показують, що російські війська просувалися на північ від Сергіївки (12 км на південний захід від Сватового).

11 вересня російський агрегатор новин заявив, що російські війська також просунулися поблизу Синьківки та Петропавлівки. Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували наступальні операції на схід від річки Оскіл (на захід і паралельно до лінії Сватове-Кремінна) і незначно просунулися у невизначених районах [26]. 12 вересня Генштаб України повідомив, що російські війська продовжують спроби прорвати українську оборону поблизу Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового).

Бої на Донбасі

Українські війська 12 вересня вели наступальні дії під Бахмутом і нещодавно просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 і 12 вересня, показують, що українські сили досягли обмежених успіхів на північ від Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) і на південний захід від Майорська (21 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії та просуваються на південь від Бахмута. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили діють у центрі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), де раніше займали позиції невідомі чеченські підрозділи "Ахмат".

Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські сили відбили українські атаки поблизу Майорська та на захід від Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута). 11 вересня російський агрегатор новин заявив, що українські війська увійшли в Андріївку, але російські війська зберігають позиції в населеному пункті.

12 вересня російські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута, але підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні операції поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська атакували поблизу Курдюмівки. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченські підрозділи спецназу "Ахмат" тримають оборону біля Курдюмівки і зазначив, що російська оборона Кліщіївки та Курдюмівки необхідна, щоб не дати українським військам захопити Бахмут.

Кремлівське інформаційне агентство РІА Новини в статті, опублікованій 12 вересня, стверджує, що диверсійно-розвідувальна добровольча бригада тримає оборону на рубежі Кліщіївка-Курдюмівка-Андріївка (7-13 км на південний захід від Бахмута). На кадрах, знятих 11 вересня, нібито видно підрозділи 137-го повітряно-десантного (ВДВ) полку 106-ї дивізії ВДВ, які діють поблизу Роздолівки (15 км на північний схід від Бахмута).

Російські війська 12 вересня провели наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і, як повідомляється, просунулися. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили атакували поблизу Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки) та Спартака та відбили невизначені позиції, які українські війська захопили 11 вересня.

Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Авдіївки, Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили відбили російську атаку біля Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки). На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 вересня, видно, як підрозділи "Слов’янської" бригади тримають оборону на північ від Опитного.

Українські війська 12 вересня вели наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк і не робили жодного підтвердженого просування. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила, що українські війська увійшли в Опитне і в населеному пункті тривають бої. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили контролюють Опитне і що бої тривають на північ від населеного пункту, де українські сили контролюють невизначені позиції. У Міноборони Росії стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Авдіївки.

"Південна вісь"

Українські сили продовжували наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області та не робили підтверджених наступів 12 вересня. Російські джерела стверджували, що російські сили відбили українську атаку на північно-західній околиці Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки) вранці 12 вересня.

Російські військові блогери стверджували, що українські сили також здійснили невдалі атаки на лінії Урожайне-Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки). Речник російського Східного угруповання військ Олег Чеков стверджував, що російські сили відбили атаку української піхоти на північ від Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки), а російський військовий блогер стверджував, що українські сили перейшли до оборони в цьому районі.

Російські війська здійснили обмежені контратаки в районі кордону Донецько-Запорізької області та не робили жодних заявлених або підтверджених наступань 12 вересня. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на південь від Новодарівки (13 км на південний захід від Великої Новосілки). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили контратаку біля Старомайорського, але не уточнив результат.

Українські сили продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області і, як повідомляється, просунулися 12 вересня. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили досягли невизначених успіхів на південь і південний схід від Роботиного (12 км на південь від Оріхова).

Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що українські війська просунулися на 300-500 метрів на південь і південний схід від Роботиного і в районі Новоданилівки (4 км на південь від Оріхова).[51] Російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські атаки біля Роботиного, Вербового (18 км на південний схід від Оріхова) та Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова). Відомий російський військовий блогер заявив, що станом на 11 вересня кількість щоденних обстрілів українців на лінії Роботине-Вербове зменшилася.

Російські війська продовжували обмежені контратаки на заході Запорізької області та не просунулися 12 вересня. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили численні російські атаки поблизу Роботиного.

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