Зеленський про наступ: якщо посунемо росіян з півдня - вони втечуть
Якщо Збройні сили України ще трішки натиснуть на російських окупантів на півдні, то росіяни самі звідти втечуть.
Про це сказав український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
За словами Зеленського, навіть обмежений прогрес на лінії фронту має важливе значення.
"Зараз у нас є рух. Це важливо", - сказав глава держави.
Він зазначив, що після важких початкових втрат і поспішно адаптованої тактики українські солдати нарешті прорвали першу з трьох основних оборонних ліній Росії в Запорізькій області. Президент наполіг, що великий прорив ще попереду.
"Якщо ми натиснемо на них з півдня, вони побіжать", - сказав Зеленський.
Контрнаступ ЗСУ на півдні України
В останні місяці ЗСУ посилили наступ у Запорізькій області, бої йдуть одразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.
Західні ЗМІ повідомляли, що українські бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Згідно з даними Генштабу, українські військові продовжують наступальні дії на схід та південь від звільненого Роботиного.
При цьому британська розвідка припускає, що Росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може послабити її наступ інших ділянках фронту.
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