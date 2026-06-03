UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський змінив заступника командувача Нацгвардії

15:20 03.06.2026 Ср
2 хв
Хто отримав посаду в НГУ?
aimg Тетяна Степанова
Фото: Олег Мироненко (facebook.com/ZabolotNAtalia)

Президент Володимир Зеленський призначив Героя України, командира 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" Олега Мироненка заступником командувача Національної гвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Президент сьогодні, 3 червня, підписав два укази про кадрові зміни у керівництві Національної гвардії України.

Відповідно до указу №469/2026, з посади заступника командувача Національної гвардії України звільнено Олексія Осипенка.

Іншим указом - №470/2026 - глава держави призначив Олега Мироненка новим заступником командувача НГУ.

Обидва укази набрали чинності з дня їх опублікування.

Що відомо про Олега Мироненка

Олег Мироненко - командир 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина". Він став на захист України ще у 2014 році.

Тоді військовий брав участь у звільненні будівлі Харківської обласної державної адміністрації від проросійських сил, а також виконував бойові завдання на сході країни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мироненко брав участь в обороні Київської області. Згодом він виконував бойові завдання під час контрнаступальних дій українських сил на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.

За роки служби Мироненко був відзначений низкою державних нагород. Він є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького та нагороджений орденами "За мужність" II та III ступенів.

У 2025 році президент надав Мироненку звання Героя України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України звільнив двох заступників міністра оборони Михайла Федорова - Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка.

Перед цим президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень після обговорення з прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

За його словами, це має на меті підвищення ефективності управління та покращення взаємодії між урядом і парламентом.

Глава держави зазначив, що під час зустрічі були розглянутиі кадрові питання, які потребують швидкого реагування. Очікується, що найближчим часом Кабмін оновить частину заступників міністрів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийНацгвардія