Зеленский сменил заместителя командующего Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский назначил Героя Украины, командира 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" Олега Мироненко заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Президент сегодня, 3 июня, подписал два указа о кадровых изменениях в руководстве Национальной гвардии Украины.
Согласно указу №469/2026, с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины уволен Алексей Осипенко.
Другим указом - №470/2026 - глава государства назначил Олега Мироненко новым заместителем командующего НГУ.
Оба указа вступили в силу со дня их опубликования.
Олег Мироненко - командир 14 бригады оперативного назначения "Червона Калина". Он стал на защиту Украины еще в 2014 году.
Тогда военный участвовал в освобождении здания Харьковской областной государственной администрации от пророссийских сил, а также выполнял боевые задачи на востоке страны.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мироненко участвовал в обороне Киевской области. Впоследствии он выполнял боевые задачи во время контрнаступательных действий украинских сил на Луганщине, Донетчине и Запорожье.
За годы службы Мироненко был отмечен рядом государственных наград. Он является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого и награжден орденами "За мужество" II и III степеней.
В 2025 году президент присвоил Мироненко звание Героя Украины.
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины уволил двух заместителей министра обороны Михаила Федорова - Ивана Гаврилюка и Евгения Мойсюка.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке кадровых решений после обсуждения с премьер-министром Юлией Свириденко.
По его словам, это имеет целью повышение эффективности управления и улучшение взаимодействия между правительством и парламентом.
Глава государства отметил, что во время встречи были рассмотрены кадровые вопросы, требующие быстрого реагирования. Ожидается, что в ближайшее время Кабмин обновит часть заместителей министров.