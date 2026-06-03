Зеленский сменил заместителя командующего Нацгвардии

Президент сегодня, 3 июня, подписал два указа о кадровых изменениях в руководстве Национальной гвардии Украины.

Согласно указу №469/2026, с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины уволен Алексей Осипенко.

Другим указом - №470/2026 - глава государства назначил Олега Мироненко новым заместителем командующего НГУ.

Оба указа вступили в силу со дня их опубликования.

Что известно об Олеге Мироненко

Олег Мироненко - командир 14 бригады оперативного назначения "Червона Калина". Он стал на защиту Украины еще в 2014 году.

Тогда военный участвовал в освобождении здания Харьковской областной государственной администрации от пророссийских сил, а также выполнял боевые задачи на востоке страны.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мироненко участвовал в обороне Киевской области. Впоследствии он выполнял боевые задачи во время контрнаступательных действий украинских сил на Луганщине, Донетчине и Запорожье.

За годы службы Мироненко был отмечен рядом государственных наград. Он является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого и награжден орденами "За мужество" II и III степеней.

В 2025 году президент присвоил Мироненко звание Героя Украины.