Зеленський анонсував кадрові перестановки в Кабміні та перезавантаження держпідприємств

16:59 06.05.2026 Ср
2 хв
Також президент підкреслив роль нардепів у цьому процесі
aimg Анастасія Никончук
Зеленський анонсував кадрові перестановки в Кабміні та перезавантаження держпідприємств Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)
Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні кадрові рішення після обговорення з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, наголосивши на необхідності посилення управлінської ефективності та взаємодії з парламентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента в мережі Telegram.

Кадрові зміни в уряді

Глава держави заявив, що разом із прем'єром детально розглянув кадрові питання, які потребують оперативного вирішення.

Найближчим часом Кабінет міністрів планує оновити частину заступників міністрів.

Окрема увага приділяється вибудовуванню результативної комунікації з народними депутатами, зокрема з питань призначення на вакантні посади в міністерствах.

Перезавантаження державних компаній

За словами президента, зміни торкнуться не тільки уряду, а й державного сектору.

Очікується переформатування низки підприємств, включно з проведенням конкурсу на посаду керівника компанії "Ліси України", а також кадрові рішення в "Енергоатомі".

Зазначимо, що 20 травня виповниться сім років з моменту інавгурації президента Володимира Зеленського - за цей час повномасштабна війна і внутрішні виклики помітно вплинули як на самого главу держави, так і на його команду та стиль управління країною.

З якими політичними і військовими підходами він входить у восьмий рік каденції, які питання залишаються для нього ключовими і на кого він спирається в ухваленні рішень - аналізує РБК-Україна.

Нагадуємо, що Зеленський повідомив, що в середу, 6 травня, Угорщина передала Україні кошти та цінності Ощадбанку, які раніше були вилучені угорськими спецслужбами в березні, про що президент зробив відповідну заяву.

Зазначимо, що Зеленський провів переговори з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою, під час яких запропонував укласти угоду у форматі Drone Deal.

Карпати палають: у небі - літак, до гасіння долучились місцеві (фото)
