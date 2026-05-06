Зеленський анонсував кадрові перестановки в Кабміні та перезавантаження держпідприємств

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні кадрові рішення після обговорення з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, наголосивши на необхідності посилення управлінської ефективності та взаємодії з парламентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента в мережі Telegram.

Кадрові зміни в уряді

Глава держави заявив, що разом із прем'єром детально розглянув кадрові питання, які потребують оперативного вирішення.

Найближчим часом Кабінет міністрів планує оновити частину заступників міністрів.

Окрема увага приділяється вибудовуванню результативної комунікації з народними депутатами, зокрема з питань призначення на вакантні посади в міністерствах.

Перезавантаження державних компаній

За словами президента, зміни торкнуться не тільки уряду, а й державного сектору.

Очікується переформатування низки підприємств, включно з проведенням конкурсу на посаду керівника компанії "Ліси України", а також кадрові рішення в "Енергоатомі".

