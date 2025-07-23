Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів після протестів

Як відзначив президент, під час наради були зібрані:

голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк;

голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос;

голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко;

голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик;

голова Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов;

голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко;

генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає. У нас усіх спільний ворог - російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже - реальне відчуття справедливості", - додав він.

За його словами, кримінальні провадження не повинні тривати роками без законних вироків, а ті хто працює проти України - не мають почуватись комфортно.

"Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози", - зауважив Зеленський.

Він додав, що ще одна зустріч щодо плану загальних дій відбудеться вже наступного тижня. Зокрема протягом двох тижнів має бути підготовлений спільний план, який потрібен для зміцнення України й захисту інтересів українського суспільства.