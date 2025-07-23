Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов после протестов

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главами правоохранительных и антикоррупционных органов на фоне протестов из-за закона №12414. Анонсировал "совместный план".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
Как отметил президент, во время совещания были собраны:
"Очень нужна встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает. У нас всех общий враг - российские оккупанты, и защита Украинского государства предполагает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит - реальное ощущение справедливости", - добавил он.
По его словам, уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те кто работает против Украины - не должны чувствовать себя комфортно.
"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы", - отметил Зеленский.
Он добавил, что еще одна встреча по плану общих действий состоится уже на следующей неделе. В частности, в течение двух недель должен быть подготовлен совместный план, который нужен для укрепления Украины и защиты интересов украинского общества.
23 июля парламент поддержал законопроект №12414, который предусматривает урезание полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В частности в соответствии с документом:
На фоне поддержки законопроекта в Киеве, а также ряде других городов вспыхнули акции протеста. Впрочем, вечером, 23 июля, Зеленский все же подписал закон.
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