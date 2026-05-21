ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский со Стармером обсудили дипломатический трек в войне с РФ

02:27 21.05.2026 Чт
1 мин
Глава государства поблагодарил Стармера за поддержку Украины Британией
aimg Юлия Маловичко
Зеленский со Стармером обсудили дипломатический трек в войне с РФ Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и поблагодарил его за поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Читайте также: Британия разрешила импорт топлива, изготовленного из российской нефти, - Reuters

"Глава государства поблагодарил за всю поддержку, которую Великобритания оказывает Украине, нашей защите жизни. Лидеры скоординировали позиции на дипломатическом треке по российской войне против Украины, чтобы активизировать содержательную дипломатию", - говорится в сообщении ОП.

В пресс-центре офиса добавили, что Зеленский и Стармер договорились о будущих контактах.

Последнее о переговорах Украины и РФ

Как известно, 20 мая Владимир Зеленский рассказал о "хороших контактах" с США, на основании которых он выразил надежду на возобновление мирных переговоров с РФ, в том числе при возможном участии европейцев.

Следует отметить, что привлечение представителей Европы к украино-российским переговорам является ожидаемым и справедливым решением, тем более когда сейчас Вашингтон сосредоточен на войне в Иране.

Также ранее в среду Владимир Зеленский заявил, что Киев передал свои сигналы Лондону насчет решения британского правительства смягчить антироссийские санкции в отношении дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской сырой нефти.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Кир Стармер
Новости
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России