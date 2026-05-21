Зеленский со Стармером обсудили дипломатический трек в войне с РФ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и поблагодарил его за поддержку Украины.

"Глава государства поблагодарил за всю поддержку, которую Великобритания оказывает Украине, нашей защите жизни. Лидеры скоординировали позиции на дипломатическом треке по российской войне против Украины, чтобы активизировать содержательную дипломатию", - говорится в сообщении ОП. В пресс-центре офиса добавили, что Зеленский и Стармер договорились о будущих контактах.