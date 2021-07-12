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Зеленский о желании Меркель и Макрона встретиться с Путиным: не предательство, но несправедливо

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский прокомментировал желание канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Он не считает это предательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью литовскому изданию LRT.

"Что касается приглашения Европейского союза президенту России, я считаю, что это несправедливо по отношению к Украине в той ситуации, в которой мы находимся, в том военном конфликте. Я не хочу сказать, что это предательство, потому что Евросоюз принял решение - эта встреча не состоится", - отметил Зеленский.

По его мнению, такое желание означает, что цена любой войны составляет семь лет.

"Я считаю, что это несправедливо, я повторюсь. Потому что это означает, что цена любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что через семь лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить по-прежнему", - сказал президент.

Напомним, ранее Меркель заявила, что переговоры ЕС с Россией были бы полезными по ряду вопросов. Она считает, что Путину стоит прямо сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений.

Как писало РБК-Украина, канцлер Германии выступила за диалог с Путиным и предложила провести саммит ЕС-Россия. Ее поддержал Эммануэль Макрон.

Большинство других стран Евросоюза раскритиковали инициативу Германии и Франции.

МИД Украины вызвал послов Франции и Германии для объяснения инициативы лидеров их стран по проведению саммита ЕС и России.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинАнгела МеркельЭммануэль Макрон