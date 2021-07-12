Зеленский о желании Меркель и Макрона встретиться с Путиным: не предательство, но несправедливо

Президент Владимир Зеленский прокомментировал желание канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Он не считает это предательством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью литовскому изданию LRT.
"Что касается приглашения Европейского союза президенту России, я считаю, что это несправедливо по отношению к Украине в той ситуации, в которой мы находимся, в том военном конфликте. Я не хочу сказать, что это предательство, потому что Евросоюз принял решение - эта встреча не состоится", - отметил Зеленский.
По его мнению, такое желание означает, что цена любой войны составляет семь лет.
"Я считаю, что это несправедливо, я повторюсь. Потому что это означает, что цена любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что через семь лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить по-прежнему", - сказал президент.
Напомним, ранее Меркель заявила, что переговоры ЕС с Россией были бы полезными по ряду вопросов. Она считает, что Путину стоит прямо сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений.
Как писало РБК-Украина, канцлер Германии выступила за диалог с Путиным и предложила провести саммит ЕС-Россия. Ее поддержал Эммануэль Макрон.
Большинство других стран Евросоюза раскритиковали инициативу Германии и Франции.
МИД Украины вызвал послов Франции и Германии для объяснения инициативы лидеров их стран по проведению саммита ЕС и России.