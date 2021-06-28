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Меркель объяснила, почему выступила за проведение саммита ЕС-Россия

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Германия, Понедельник 28 июня 2021 14:25
Меркель объяснила, почему выступила за проведение саммита ЕС-Россия Фото: Меркель объяснила, почему выступила за проведение саммита ЕС-Россия (фото bundesregierung.de)
Автор: Андрей Василюк

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры Европейского союза с Россией были бы полезными по ряду вопросов. Она считает, что президенту России Владимиру Путину стоит прямо сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений.

Об этом Меркель заявила 28 июня, передает Reuters.

"Здесь я считаю, что лучше не только поговорить между собой, но и поставить перед российским президентом эти вещи и сказать "на такой основе плодотворное сотрудничество не может происходить ", - сказала Меркель немецким и французским законодателям.

В пятницу лидеры Европейского Союза отклонили франко-немецкое предложение провести саммит с Россией после того, как Польша и страны Балтии выступили против.

Меркель заявила, что лидеры ЕС определили проблемы, которые они хотят решить с Россией, и поручили чиновникам ознакомиться с форматами и условиями, при которых могут продолжаться переговоры с Москвой.

"Это означает, что мы сделали шаг вперед, но мы еще не достигли своей цели", - сказала она.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за диалог с Путиным и предложила провести саммит ЕС-Россия. Ее поддержал Эммануэль Макрон.

Большинство других стран Евросоюза раскритиковали инициативу Германии и Франции.

МИД Украины вызвал послов Франции и Германии для объяснения инициативы лидеров их стран по проведение саммита ЕС и России.

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Ангела Меркель
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