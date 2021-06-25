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Саммит ЕС-Россия был бы подарком Путину за агрессивную политику, - премьер Польши

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Варшава, Пятница 25 июня 2021 14:29
Саммит ЕС-Россия был бы подарком Путину за агрессивную политику, - премьер Польши Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против саммита ЕС-Россия. Этот саммит был бы подарком для российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает TVN24.

Он заявил, что Европейский Совет отверг предложение перезагрузить отношения с Россией и организовать встречу на самом высоком уровне без прекращения агрессивной, провокационной политики России в отношении ближайших соседей и стран ЕС.

"Сегодня это была бы своего рода награда для президента России за его последовательную, но, к сожалению, агрессивную политику провоцирования соседей, разного рода атак", - заявил польский премьер.

Вместе с тем, Европейский совет осудил хакерские атаки на страны ЕС, в частности Польшу и Ирландию.

Кроме того, глава МИД Украины прокомментировал обращение Евросовета к России по поводу санкций. По его словам, это реалистичный подход вместо незаслуженных подарков.

Напомним, Украина требует объяснений от Франции и Германии за инициативу возобновить диалог с Путиным.

Отметим, канцлера Германии Ангела Меркель выступила за диалог с Путиным.

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