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Зеленський про бажання Меркель і Макрона зустрітися з Путіним: не зрада, але несправедливо

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський прокоментував бажання канцлера Німеччини Ангели Меркель і голови Франції Еммануеля Макрона зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним. Він не вважає це зрадою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю литовському виданню LRT.

"Що стосується запрошення Європейського союзу президенту Росії, я вважаю, що це несправедливо щодо України в тій ситуації, в якій ми знаходимося, у тому військовому конфлікті. Я не хочу сказати, що це зрада, тому що Євросоюз прийняв рішення - ця зустріч не відбудеться", - зазначив Зеленський.

На його думку, таке бажання означає, що ціна будь-якої війни становить сім років.

"Я вважаю, що це несправедливо, я повторюся. Тому що це означає, що ціна будь-якої війни, будь-якого військового конфлікту становить сім років. Тому що через сім років можна знову сісти за спільний стіл і продовжувати жити як і раніше", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що переговори ЄС з Росією були б корисними по ряду питань. Вона вважає, що Путіну варто прямо сказати, що кібератаки не є підставою для продуктивних відносин.

Як писало РБК-Україна, канцлер Німеччини виступила за діалог з Путіним і запропонувала провести саміт ЄС-Росія. Її підтримав Еммануель Макрон.

Більшість інших країн Євросоюзу розкритикували ініціативу Німеччини і Франції.

МЗС України викликало послів Франції та Німеччини для пояснення ініціативи лідерів їхніх країн по проведенню саміту ЄС і Росії.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінАнгела МеркельЕммануель Макрон