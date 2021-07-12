Зеленський про бажання Меркель і Макрона зустрітися з Путіним: не зрада, але несправедливо

Президент Володимир Зеленський прокоментував бажання канцлера Німеччини Ангели Меркель і голови Франції Еммануеля Макрона зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним. Він не вважає це зрадою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю литовському виданню LRT.
"Що стосується запрошення Європейського союзу президенту Росії, я вважаю, що це несправедливо щодо України в тій ситуації, в якій ми знаходимося, у тому військовому конфлікті. Я не хочу сказати, що це зрада, тому що Євросоюз прийняв рішення - ця зустріч не відбудеться", - зазначив Зеленський.
На його думку, таке бажання означає, що ціна будь-якої війни становить сім років.
"Я вважаю, що це несправедливо, я повторюся. Тому що це означає, що ціна будь-якої війни, будь-якого військового конфлікту становить сім років. Тому що через сім років можна знову сісти за спільний стіл і продовжувати жити як і раніше", - сказав президент.
Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що переговори ЄС з Росією були б корисними по ряду питань. Вона вважає, що Путіну варто прямо сказати, що кібератаки не є підставою для продуктивних відносин.
Як писало РБК-Україна, канцлер Німеччини виступила за діалог з Путіним і запропонувала провести саміт ЄС-Росія. Її підтримав Еммануель Макрон.
Більшість інших країн Євросоюзу розкритикували ініціативу Німеччини і Франції.
МЗС України викликало послів Франції та Німеччини для пояснення ініціативи лідерів їхніх країн по проведенню саміту ЄС і Росії.