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Меркель выступила за диалог с Путиным: официальное заявление

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Берлин, Четверг 24 июня 2021 10:36
Меркель выступила за диалог с Путиным: официальное заявление Фото: президент РФ Владимир Путин и канцел Германии Ангела Меркель (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Также она хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.

Об этом Меркель сказала, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

По ее словам, ЕС должен сформулировать повестку общих стратегических интересов с Россией, речь идет о защите климата, безопасности.

"Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом", - заявила она.

Канцлер Германии заявила, что Европейский союз должен искать собственные переговорные форматы с Россией.

Ранее газета Financial Times писала, что Ангела Меркель предложила пригласить на саммит глав государств ЕС Владимира Путина. Ее инициативу поддержал французский лидер Эммануэль Макрон.

Напомним, секретарь СНБО назвал Германию и Францию ответственными за оккупацию Крыма.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужна поддержка Макрона и Меркель в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Но Меркель и Макрон ослабляют свои позиции в отношении России.

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Владимир Путин Ангела Меркель
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