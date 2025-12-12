Зеленський здійснить несподіваний візит до Німеччини, - ЗМІ

В понеділок, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський прибуде до столиці Німеччини з несподіваним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Morgenpost .

Наразі залишається невідомим, чи будуть присутніми на цій зустрічі представники уряду США .

Видання зазначає, що український лідер відвідає Берлін для проведення зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. У ній візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, також Польщі та Італії.

Мирний план США

Нагадаємо, нещодавно США презентували мирний план, який спочатку складався з 28 пунктів. Частина з них була відверто проросійська. Йшлося про значні поступки України - виведення військ із Донецької та Луганської областей, скорочення чисельності армії, відмова від вступу до НАТО і не тільки.

Початковий план не влаштовував не лише Україну, а й Європу. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розповів, що він контактував з приводу коригування плану з американськими чиновниками.

На тлі розробки мирного плану переговорні команди України та США провели кілька зустрічей. Вони відбулися у Швейцарії та США. Президент України Володимир Зеленський розповів, що результатом такого діалогу стало напрацювання 20 пунктів - початковий мирний план фактично скоротили.

У середу, 10 грудня, стало відомо, що радники з нацбезпеки України, Франції, Німеччини та Британії розробили і передали США своє бачення американського мирного плану.

Видання Axios повідомило, що 13 грудня Україна, США та ЄС проведуть у Парижі переговори через спірні пункти американського плану.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт згодом заявила, що президент США Дональд Трамп уже втомився "від зустрічей заради зустрічей", тому США відправлять свого представника на переговори лише в тому разі, якщо з'явиться можливість підписання мирної угоди.

Перед цим у The Wall Street Journal була інформація, що Трамп зажадав від європейських лідерів натиснути на Зеленського для прийняття мирного плану США.