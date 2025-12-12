Зеленський здійснить несподіваний візит до Німеччини, - ЗМІ
В понеділок, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський прибуде до столиці Німеччини з несподіваним візитом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Morgenpost.
Видання зазначає, що український лідер відвідає Берлін для проведення зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. У ній візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, також Польщі та Італії.
Наразі залишається невідомим, чи будуть присутніми на цій зустрічі представники уряду США.
Мирний план США
Нагадаємо, нещодавно США презентували мирний план, який спочатку складався з 28 пунктів. Частина з них була відверто проросійська. Йшлося про значні поступки України - виведення військ із Донецької та Луганської областей, скорочення чисельності армії, відмова від вступу до НАТО і не тільки.
Початковий план не влаштовував не лише Україну, а й Європу. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розповів, що він контактував з приводу коригування плану з американськими чиновниками.
На тлі розробки мирного плану переговорні команди України та США провели кілька зустрічей. Вони відбулися у Швейцарії та США. Президент України Володимир Зеленський розповів, що результатом такого діалогу стало напрацювання 20 пунктів - початковий мирний план фактично скоротили.
У середу, 10 грудня, стало відомо, що радники з нацбезпеки України, Франції, Німеччини та Британії розробили і передали США своє бачення американського мирного плану.
Видання Axios повідомило, що 13 грудня Україна, США та ЄС проведуть у Парижі переговори через спірні пункти американського плану.
Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт згодом заявила, що президент США Дональд Трамп уже втомився "від зустрічей заради зустрічей", тому США відправлять свого представника на переговори лише в тому разі, якщо з'явиться можливість підписання мирної угоди.
Перед цим у The Wall Street Journal була інформація, що Трамп зажадав від європейських лідерів натиснути на Зеленського для прийняття мирного плану США.