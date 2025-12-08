Мирний план скоротили до 20 пунктів, США шукають компроміс щодо територій, - Зеленський
Мирний план США скоротили з 28 до 20 пунктів, відверто непроукраїнські пункти прибрали.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.
"Це різні плани, хоча база одна й та сама. Було 28 пунктів - стало 20. Відверто непроукраїнські пункти вийшли. Настрій американців за те, щоб знаходити компроміси", - сказав Зеленський, пояснюючи, чим відрізняється сьогоднішній план від попередніх редакцій - після зустрічей у Женеві та Маямі.
За словами Зеленського, питання територій залишається складним.
"Безумовно, є складні питання, які стосуються територій, там компроміс поки що не знайдено", - зазначив він.
Що стосується питання відновлення України - це питання обговорюється з європейськими партнерами.
Також важливим є питання гарантій безпеки. І тут потрібно отримати відповідь на запитання - до чого будуть готові партнери, якщо після закінчення війни РФ у якийсь момент почне агресію знову.
Мирний план США
Нагадаємо, у листопаді США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні, який містив 28 пунктів. Повного тексту плану оприлюднено не було, тому відомості про його зміст і зміни обмежувалися заявами офіційних осіб і дипломатичними витоками.
При цьому відомо, що початкова версія документа відверто була вигідна Росії. У зв'язку з цим делегації України та США близько двох тижнів проводили консультації, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.
Днями українські представники провели чергові переговори з американською стороною щодо мирного плану після того, як представники Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер - обговорили мирні пропозиції з диктатором Володимиром Путіним у Москві.
Виданню NYT вдалося дізнатися, що один із "пакетів" оновленого плану стосується обмеження української армії та дальності ракет, а інші три - територіальних поступок, економічного співробітництва США та РФ після війни, та ширші питання безпеки Європи.
При цьому, за даними Bloomberg, європейські лідери намагаються переконати Зеленського не йти на можливу угоду про виведення ЗСУ з Донбасу без надійних гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів.