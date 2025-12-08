Мирний план скоротили до 20 пунктів, США шукають компроміс щодо територій, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

"Це різні плани, хоча база одна й та сама. Було 28 пунктів - стало 20. Відверто непроукраїнські пункти вийшли. Настрій американців за те, щоб знаходити компроміси", - сказав Зеленський, пояснюючи, чим відрізняється сьогоднішній план від попередніх редакцій - після зустрічей у Женеві та Маямі.

За словами Зеленського, питання територій залишається складним.

"Безумовно, є складні питання, які стосуються територій, там компроміс поки що не знайдено", - зазначив він.

Що стосується питання відновлення України - це питання обговорюється з європейськими партнерами.

Також важливим є питання гарантій безпеки. І тут потрібно отримати відповідь на запитання - до чого будуть готові партнери, якщо після закінчення війни РФ у якийсь момент почне агресію знову.