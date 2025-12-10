Україна передала США відповідь на останній проєкт мирного плану, - Axios

Сьогодні, 10 грудня, Україна передала Сполученим Штатам свою відповідь на останній проєкт мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равіда у соцмережі Х .

Варто зазначити, що раніше глава української держави Володимир Зеленський заявляв, що сьогодні, 10 грудня, оновлений мирний план планують передати США. Його зміст залишається в секреті.

Журналіст із посиланням на офіційні українські та американські джерела написав, що Україна передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою відповідь на останній проєкт мирного плану.

Мирний план для України

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з лідерами Британії, Німеччини та Франції. Після переговорів він розповів, що радники з нацбезпеки чотирьох країн працюють над останньою версією мирного плану США, яку привіз секретар РНБО України Рустем Умеров.

Український лідер розповів, що наразі Україна, європейські партнери та США обговорюють відразу три документи у рамках мирного плану. Зокрема, це рамковий документ, гарантії безпеки та документ, який закладає основи післявоєнного відновлення.

Україна і Європа планують розробити оновлену версію документа зі своїм баченням того, як можна завершити війну.

При цьому відомо Україна і США поки що не досягли згоди в територіальному питанні. США намагається примусити Україну віддати Росії Донбас, тоді як Україна не бажає цього робити.

РБК-Україна також писало, що лідери країн Європи, серед яких Кір Стармер та Еммануель Макрон зустрінуться у Німеччині для обговорення мирного плану щодо України. Зустріч запланована на 15 грудня.