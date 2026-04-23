Зеленський про зброю для цивільних: треба ставити крапку в цьому питанні
Треба ставити крапку у питанні легалізації зброї для цивільних, хоча це велика відповідальність.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам.
"Дуже багато запитань, до речі, щодо зброї. І безумовно, питання дуже чутливе і підходів до цього питання було дуже багато. Я погоджуюсь з суспільством і з експертами, що, в принципі, треба ставити крапку на цьому питанні, хоча це і непросто, бо це велика відповідальність", - сказав Зеленський.
Однак, за словами президента, відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні.
"Тому я очікую від урядовців, передусім від Міністерства внутрішніх справ, спільної роботи разом з парламентарями, з їх колегами по відповідному комітету і показати цю концепцію. Я готовий до спільної роботи над цим питанням", - додав він.
Легалізація зброї для цивільних
Нагадаємо, після теракту у Києві міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в Україні варто розглянути можливість надання громадянам права на збройний самозахист, включно з короткоствольною вогнепальною зброєю.
Він наголосив, що це питання особливо актуальне з огляду на досвід початку повномасштабного вторгнення, коли цивільним видавали зброю для національного спротиву.
За словами міністра, МВС готове до появи закону про цивільну зброю. Вже наступного тижня мають початись консультації з нардепами.
Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що легалізація зброї може бути небезпечнішою, ніж здається.
Раніше голова Національної поліції України Іван Вигівський назвав приблизну кількість незареєстрованої зброї в країні. За його словами, мова йде про мільйони одиниць - і це вже становить серйозний виклик для правоохоронців.