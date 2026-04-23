Зеленський про зброю для цивільних: треба ставити крапку в цьому питанні

14:48 23.04.2026 Чт
2 хв
Відповідні зміни можливі виключно на законодавчому рівні
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Треба ставити крапку у питанні легалізації зброї для цивільних, хоча це велика відповідальність.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам.

"Дуже багато запитань, до речі, щодо зброї. І безумовно, питання дуже чутливе і підходів до цього питання було дуже багато. Я погоджуюсь з суспільством і з експертами, що, в принципі, треба ставити крапку на цьому питанні, хоча це і непросто, бо це велика відповідальність", - сказав Зеленський.

Однак, за словами президента, відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні.

"Тому я очікую від урядовців, передусім від Міністерства внутрішніх справ, спільної роботи разом з парламентарями, з їх колегами по відповідному комітету і показати цю концепцію. Я готовий до спільної роботи над цим питанням", - додав він.

Зеленський про зброю для цивільних: треба ставити крапку в цьому питанні

Фото: Зеленський зробив заяву про легалізацію зброї для цивільних (інфографіка РБК-Україна)

Легалізація зброї для цивільних

Нагадаємо, після теракту у Києві міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в Україні варто розглянути можливість надання громадянам права на збройний самозахист, включно з короткоствольною вогнепальною зброєю.

Він наголосив, що це питання особливо актуальне з огляду на досвід початку повномасштабного вторгнення, коли цивільним видавали зброю для національного спротиву.

За словами міністра, МВС готове до появи закону про цивільну зброю. Вже наступного тижня мають початись консультації з нардепами.

Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що легалізація зброї може бути небезпечнішою, ніж здається.

Раніше голова Національної поліції України Іван Вигівський назвав приблизну кількість незареєстрованої зброї в країні. За його словами, мова йде про мільйони одиниць - і це вже становить серйозний виклик для правоохоронців.

Новини
Буданов зробив заяву про ухилянтів та мобілізацію в Україні
Буданов зробив заяву про ухилянтів та мобілізацію в Україні
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським