Зеленський заявив, що ЗСУ не вистачає військової техніки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія стикається з нестачею військової техніки, і підтвердив плани провести наступного місяця другий саміт миру, щоб досягти припинення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloombergю
"Перед зимою нам потрібна ваша підтримка", - заявив Зеленський у Парижі після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Відповідаючи на запитання журналістів під час поїздки європейськими столицями, він заявив, що припинення вогню не є темою обговорення з європейськими лідерами.
Раніше Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Лондоні представив деталі Плану перемоги. Лідери домовилися працювати над його реалізацією спільно із союзниками.
Після цього президент прилетів до Франції, де зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном.
Зеленський представив Макрону план перемоги України і заявив про Саміт миру у листопаді.
За його словами, Україна не розглядає припинення вогню, щоб натомість отримати гарантії від країн Заходу Вкиди таких поступок у ЗМІ може поширювати Росія.
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