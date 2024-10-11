UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Зеленський заявив, що ЗСУ не вистачає військової техніки

Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія стикається з нестачею військової техніки, і підтвердив плани провести наступного місяця другий саміт миру, щоб досягти припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloombergю

"Перед зимою нам потрібна ваша підтримка", - заявив Зеленський у Парижі після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Відповідаючи на запитання журналістів під час поїздки європейськими столицями, він заявив, що припинення вогню не є темою обговорення з європейськими лідерами.

 

Раніше Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Лондоні представив деталі Плану перемоги. Лідери домовилися працювати над його реалізацією спільно із союзниками.

Після цього президент прилетів до Франції, де зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Зеленський представив Макрону план перемоги України і заявив про Саміт миру у листопаді.

За його словами, Україна не розглядає припинення вогню, щоб натомість отримати гарантії від країн Заходу Вкиди таких поступок у ЗМІ може поширювати Росія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВолодимир Зеленський