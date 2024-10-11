Зеленський заявив, що ЗСУ не вистачає військової техніки

Раніше Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Лондоні представив деталі Плану перемоги. Лідери домовилися працювати над його реалізацією спільно із союзниками.

Після цього президент прилетів до Франції, де зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Зеленський представив Макрону план перемоги України і заявив про Саміт миру у листопаді.

За його словами, Україна не розглядає припинення вогню, щоб натомість отримати гарантії від країн Заходу Вкиди таких поступок у ЗМІ може поширювати Росія.

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