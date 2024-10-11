Зеленский заявил, что ВСУ не хватает военной техники

Ранее Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил детали Плана победы. Лидеры договорились работать над его реализацией совместно с союзниками.

После этого президент прилетел во Францию, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Зеленский представил Макрону план победы Украины и заявил о Саммите мира в ноябре.

По его словам, Украина не рассматривает прекращение огня, чтобы взамен получить гарантии от стран Запада. Вбросы о таких уступках в СМИ может распространять Россия.

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