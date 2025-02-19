Зеленський заявив, що Україна не буде сировинним придатком для інших країн
Запропонована США угода щодо критично важливих корисних копалин є несправедливою, оскільки не включає гарантій безпеки. Україна не стане центром видобутку сировинних ресурсів для будь-якого континенту.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням турецьке агентство Anadolu.
"Я сказав: "Цей документ не готовий, ми його не підпишемо"", - заявив він в Анкарі.
Зеленський заявив, що угода зі США потребує доопрацювання.
"Я завжди відкритий для того, щоб ви інвестували в нашу країну, інвестували в наші природні ресурси. Я впевнений, що наше суспільство підтримує це, наш парламент підтримує це. Але якщо ми збираємося щось дати, ми повинні щось отримати натомість. Я думаю, що це і є справедливість", - сказав він в Анкарі.
Зеленський наголосив, що Україна володіє значними природними ресурсами, включно з природним газом, нафтою і рідкісноземельними елементами, більша частина яких перебуває під російською окупацією, наголосивши на необхідності звільнення цих територій.
"Ми не хочемо бути сировинним центом для будь-якого континенту. Не йдеться про дружбу чи партнерство. Це написано в нашій Конституції. Як президент, я не буду порушувати Конституцію. Я буду захищати нашу землю і наші інтереси", - додав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати США рідкоземельні метали на суму 500 млрд доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву.
Після цього до Києва прибув міністр фінансів США Скот Бессент, який привіз текст угоди. Однак українська сторона не стала підписувати договір.
США наполягали на підписанні угоди під час Мюнхенської конференції, але також не досягли успіху.
За даними The Washington Post, США наполягають на отриманні контролю над широким спектром українських ресурсів. Зокрема, йдеться про літій, графіт та уран. Як пише WP, вимога США про передачу контролю над 50% корисних копалин обурила представників України та Європи.