Зеленский заявил, что Украина не будет сырьевым придатком для других стран

Предложенное США соглашение по критически важным полезным ископаемым несправедливо, поскольку не включает гарантий безопасности. Украина не станет центром добычи сырьевых ресурсов для какого-либо континента.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство Anadolu .

"Я сказал: "Этот документ не готов, мы его не подпишем"", - заявил он в Анкаре.

Зеленский заявил, что соглашение с США нуждается в доработке.

"Я всегда открыт для того, чтобы вы инвестировали в нашу страну, инвестировали в наши природные ресурсы. Я уверен, что наше общество поддерживает это, наш парламент поддерживает это. Но если мы собираемся что-то дать, мы должны что-то получить взамен. Я думаю, что это и есть справедливость", - сказал он в Анкаре.

Зеленский подчеркнул, что Украина обладает значительными природными ресурсами, включая природный газ, нефть и редкоземельные элементы, большая часть которых находится под российской оккупацией, подчеркнув необходимость освобождения этих территорий.

"Мы не хотим быть сырьевым центом для любого континента. Речь не идет о дружбе или партнерстве. Это написано в нашей Конституции. Как президент, я не буду нарушать Конституцию. Я буду защищать нашу землю и наши интересы", - добавил он.