Зеленский заявил, что Украина не будет сырьевым придатком для других стран
Предложенное США соглашение по критически важным полезным ископаемым несправедливо, поскольку не включает гарантий безопасности. Украина не станет центром добычи сырьевых ресурсов для какого-либо континента.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.
"Я сказал: "Этот документ не готов, мы его не подпишем"", - заявил он в Анкаре.
Зеленский заявил, что соглашение с США нуждается в доработке.
"Я всегда открыт для того, чтобы вы инвестировали в нашу страну, инвестировали в наши природные ресурсы. Я уверен, что наше общество поддерживает это, наш парламент поддерживает это. Но если мы собираемся что-то дать, мы должны что-то получить взамен. Я думаю, что это и есть справедливость", - сказал он в Анкаре.
Зеленский подчеркнул, что Украина обладает значительными природными ресурсами, включая природный газ, нефть и редкоземельные элементы, большая часть которых находится под российской оккупацией, подчеркнув необходимость освобождения этих территорий.
"Мы не хотим быть сырьевым центом для любого континента. Речь не идет о дружбе или партнерстве. Это написано в нашей Конституции. Как президент, я не буду нарушать Конституцию. Я буду защищать нашу землю и наши интересы", - добавил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить США редкоземельные металлы на сумму 500 млрд долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву.
После этого в Киев прибыл министр финансов США Скот Бессент, который привез текст соглашения. Однако украинская сторона не стала подписывать договор.
США настаивали на подписании соглашения во время Мюнхенской конференции, но также не добились успеха.
По данным The Washington Post, США настаивают на получении контроля над широким спектром украинских ресурсов. В частности, речь идет о литии, графите и уране. Как пишет WP, требование США о передаче контроля над 50% полезных ископаемых возмутило представителей Украины и Европы.