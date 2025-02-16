Не лише "рідкісноземи". США наполягають на ширшому контролі українських ресурсів, - WP
США наполягають на отримання контролю над ширшим спектром українських матеріалів в рамках угоди про партнерство. Йдеться про літій, графіт і уран, які іноді плутають з рідкісноземельними матеріалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання з посиланням на сім осіб, знайомих з перебігом переговорів, зазначає, що Україна працює над контрпропозицією для США щодо доступу до ресурсів, але з посиленими американськими гарантіями безпеки.
Як пише WP, вимога США щодо передачі контролю над 50% корисних копалин обурила представників України і Європи.
За словами трьох високопоставлених українських чиновників, двох європейських дипломатів і ще двох людей, знайомих із ситуацією, запит від США надійшов, коли міністр фінансів Скотт Бессент відвідав Київ цього тижня, ставши першим урядовцем адміністрації Дональда Трампа, який зустрівся з українським лідером.
При цьому один з українських високопосадовців заявив виданню, що Україна отримала пропозицію США щодо угоди лише за чотири години до зустрічі Бессента з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Під час зустрічі Бессент нібито полягав на підписанні угоди, але Зеленський відмовився.
За словами одного з українських радників, США наполягають на контролі над більшим спектром матеріалів, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.
Угода про "рідкісноземи"
Нагадаємо, що США обговорюють з Україною угоду про стратегічне партнерство. Її представив українській стороні міністр фінансів США Скот Бессент, який цього тижня відвідав Україну.
Як зазначалося, Україна повинна була допрацювати угоду. 14 лютого в українській делегації на Мюнхенській конференції з безпеки повідомили РБК-Україна, що доопрацьований проєкт меморандуму передали США.
Того ж дня журналіст Washington Post заявив, що США хочуть, щоб Україна передала права на 50% "рідкісноземів". За його словами, Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду.
На полях Мюнхенської конференції Зеленський заявляв, що угода ще не готова, процес обговорення з американською стороною триває.
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