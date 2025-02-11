Трамп заявив, що Україна заплатить за допомогу рідкоземельними металами на 500 млрд доларів

"У них надзвичайно цінна земля з точки зору рідкоземельних [металів], з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були в безпеці, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів [в Україні]", - сказав Трамп Fox News.

Під час інтерв'ю Трамп наполягав на тому, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Росією та Україною, стверджуючи, що "понад 300 мільярдів доларів", які США надали Україні, затьмарюють внесок інших країн у військові дії.

"Вони можуть укласти угоду. Вони можуть не укласти угоду. Вони можуть стати росіянами коли-небудь, або вони можуть не стати росіянами коли-небудь. Але у нас будуть усі ці гроші в [Україні], і я кажу, я хочу їх повернути", - сказав президент США.

Трамп заявив, що продовжувати надавати допомогу охопленій війною Україні просто так було б "нерозумно". "Я сказав їм: "Ми повинні... Ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші"", - заявив він.

"Я сказав їм, що мені потрібно рідкоземельних [металів] на суму, еквівалентну приблизно 500 млрд доларів, і вони, по суті, погодилися це зробити", - розповів Трамп.

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку взаємній ресурсній угоді зі США в обмін на гарантії безпеки в рамках потенційного мирного врегулювання.

"Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду, ми тільки за неї", - сказав Зеленський агентству Reuters. "Нам потрібно зупинити Путіна і захистити те, що у нас є - дуже багатий Дніпровський регіон у центральній Україні".

На території України зосереджено близько 5% світових світових мінеральних ресурсів, є багаті родовища титану, урану, заліза, марганцю і літію, а також рідкісноземельних металів, які вважаються життєво важливими для національної безпеки США.