США ставили умову для зустрічі Зеленського з Венсом у Мюнхені, - джерела

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Уроки Мюнхена. Яке майбутнє Трамп приготував Європі та чи став мир ближчим для України ".

За інформацією РБК-Україна, американська сторона спочатку поставила умову: особиста зустріч Венса з Зеленським може відбутися тільки, якщо Україна погодиться підписати перед цим угоду про видобуток копалин.

Але в підсумку цю умову вдалося зняти, зустріч відбулася і так, і, за оцінкою кількох співрозмовників РБК-Україна, всю цю "перевірку" українська делегація в цілому пройшла.

Зеленський особисто пояснив журналістам, що запропонований документ був загалом одностороннім і не передбачав жодних зобов'язань і гарантій з американської сторони. Отже, його треба буде доопрацювати - а від самої концепції Україна не відмовляється.

"Ми акуратно показали нашим американським друзям, що в нас теж є позиція. З цією угодою вони дали нам лимон, а наше завдання - перетворити його на лимонад", - сказав РБК-Україна співрозмовник в українській делегації.

Нагадаємо, проєкт угоди про видобуток корисних копалин на тижні привіз до Києва міністр фінансів США Скотт Бессент. Американці хотіли підписати її вже в Мюнхені з очевидною мотивацією – це можна було б вигідно "продати" власній аудиторії в Штатах. Мовляв, на відміну від Байдена ми не просто відправляємо мільярди в Україну, а навпаки, здійснюємо вигідну угоду.