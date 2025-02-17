США ставили умову для зустрічі Зеленського з Венсом у Мюнхені, - джерела
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені 14 лютого. Хоча спочатку США ставили умову.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Уроки Мюнхена. Яке майбутнє Трамп приготував Європі та чи став мир ближчим для України".
За інформацією РБК-Україна, американська сторона спочатку поставила умову: особиста зустріч Венса з Зеленським може відбутися тільки, якщо Україна погодиться підписати перед цим угоду про видобуток копалин.
Але в підсумку цю умову вдалося зняти, зустріч відбулася і так, і, за оцінкою кількох співрозмовників РБК-Україна, всю цю "перевірку" українська делегація в цілому пройшла.
Зеленський особисто пояснив журналістам, що запропонований документ був загалом одностороннім і не передбачав жодних зобов'язань і гарантій з американської сторони. Отже, його треба буде доопрацювати - а від самої концепції Україна не відмовляється.
"Ми акуратно показали нашим американським друзям, що в нас теж є позиція. З цією угодою вони дали нам лимон, а наше завдання - перетворити його на лимонад", - сказав РБК-Україна співрозмовник в українській делегації.
Нагадаємо, проєкт угоди про видобуток корисних копалин на тижні привіз до Києва міністр фінансів США Скотт Бессент. Американці хотіли підписати її вже в Мюнхені з очевидною мотивацією – це можна було б вигідно "продати" власній аудиторії в Штатах. Мовляв, на відміну від Байдена ми не просто відправляємо мільярди в Україну, а навпаки, здійснюємо вигідну угоду.
За даними The Washington Post, США наполягають на отриманні контролю над ширшим спектром українських матеріалів. Зокрема, йдеться про літій, графіт і уран. Як пише WP, вимога США щодо передачі контролю над 50% корисних копалин обурила представників України і Європи.