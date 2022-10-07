Зеленський заявив, що ризики ядерного удару не однозначні
В Україні вважають, що ризики застосування ядерної зброї на сьогоднішній день не такі однозначні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського ВВС.
"Ми бачимо, що російська влада любить життя, і тому ризики застосування ядерної зброї, я вважаю, на сьогоднішній день не такі однозначні, як кажуть деякі експерти", - заявив президент.
За словами Зеленського, в РФ розуміють, що після застосування ядерної зброї назад шляху вже немає. Не тільки для історії та їхньої держави, а й для них особисто. Їх переслідуватимуть до кінця їхнього життя.
"Тому важко сьогодні розв'язати цей вузол. Те, що це небезпечно, і те, що ми бачили наслідки того, що робила Росія у нас, - їх тортури, їх мародерства, зґвалтування, а потім окупація атомної станції", - заявив Зеленський.
Саме тому президент вважає, що виключати ризики застосування ядерної зброї не можна. Окрім цього Зеленський заявив, що Україна має справу з неадекватною людиною, яка може сприйняти слова, як заклик до певних дій. Наприклад, якщо сказати, що вони не здатні застосувати ядерну зброю, то неадекватна людина, в руках якої є така влада, може, навпаки, показати всім: "Ах, я не можу? Подивися, як я можу" - і застосувати.
"Якщо я скажу, що він може застосувати, то це може спричинити панічні настрої у багатьох державах, включаючи Україну. Я не ризикував би сьогодні офіційно робити такі висновки", - додав президент.
Нагадаємо, що Зеленський закликав НАТО до превентивних заходів у разі загрози ядерного удару з РФ.
Пізніше прес-секретар Сергій Никифоров роз'яснили заяву президента. Він зазначив, що Зеленський говорив превентивні заходи, які б не дозволити Росії розв'язати повномасштабну війну.
Також пояснили, що президент України Володимир Зеленського не закликав до жодних превентивних ударів по території Росії. Україна, на відміну від країни-агресора, навіть не має ядерної зброї.
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