Зеленський заявив, що ризики ядерного удару не однозначні

В Україні вважають, що ризики застосування ядерної зброї на сьогоднішній день не такі однозначні.

"Ми бачимо, що російська влада любить життя, і тому ризики застосування ядерної зброї, я вважаю, на сьогоднішній день не такі однозначні, як кажуть деякі експерти", - заявив президент.

За словами Зеленського, в РФ розуміють, що після застосування ядерної зброї назад шляху вже немає. Не тільки для історії та їхньої держави, а й для них особисто. Їх переслідуватимуть до кінця їхнього життя.

"Тому важко сьогодні розв'язати цей вузол. Те, що це небезпечно, і те, що ми бачили наслідки того, що робила Росія у нас, - їх тортури, їх мародерства, зґвалтування, а потім окупація атомної станції", - заявив Зеленський.

Саме тому президент вважає, що виключати ризики застосування ядерної зброї не можна. Окрім цього Зеленський заявив, що Україна має справу з неадекватною людиною, яка може сприйняти слова, як заклик до певних дій. Наприклад, якщо сказати, що вони не здатні застосувати ядерну зброю, то неадекватна людина, в руках якої є така влада, може, навпаки, показати всім: "Ах, я не можу? Подивися, як я можу" - і застосувати.

"Якщо я скажу, що він може застосувати, то це може спричинити панічні настрої у багатьох державах, включаючи Україну. Я не ризикував би сьогодні офіційно робити такі висновки", - додав президент.