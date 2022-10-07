Кінець дискусії про превентивний удар. Росія має ядерну зброю, а не Україна, - Подоляк
Президент України Володимир Зеленського не закликав до жодних превентивних ударів по території Росії. Україна, на відміну від країни-агресора, навіть не має ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
Він закликав не підміняти порядок денний:
- Росія має ядерну зброю. Україна - ні.
- РФ погрожує застосувати зброю масового ураження, Україна її навіть не має.
- Росія вторглася в Україну та вбиває людей. Україна захищає свої кордони.
Подоляк поставив питання, хто ж насправді штовхає світ до Третьої світової війни чи ядерного апокаліпсиса?
Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський закликав НАТО переглянути застосування свого тиску у разі використання РФ ядерної зброї, згадавши про превентивні удари.
Пізніше прес-секретар Сергій Никифоров роз'яснили заяву президента. Він зазначив, що Зеленський говорив превентивні заходи, які б не дозволити Росії розв'язати повномасштабну війну.
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