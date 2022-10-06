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У Зеленського роз'яснили заяву про превентивні удари по Росії

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Київ, Четвер 06 жовтня 2022 21:53
У Зеленського роз'яснили заяву про превентивні удари по Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Заява президента України Володимира Зеленського не була закликом до країн НАТО превентивно застосувати ядерну зброю проти РФ. При цьому він говорив про період до початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Сергія Никифорова у Facebook.

"Колеги, ви трохи далеко зайшли зі своєю ядерною істерією і тепер чуєте ядерні удари навіть там, де їх немає. Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було вжити превентивних заходів, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції", - підкреслив Никифоров.

Він також зазначив, що шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та натякати на використання ядерної зброї може собі дозволити лише держава-терорист Росія та від України таких закликів звучати ніколи не буде.

При цьому радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що інтерпретація заяви Зеленського як заклику до превентивного ядерного удару є черговим фейком росіян.

"Жодного слова від Зеленського про превентивний ядерний удар по Росії. Зеленський нагадав про російський ядерний шантаж і запропонував світу превентивно окреслити для Росії наслідки та посилити удари по Росії - санкції та збройну допомогу", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав НАТО переглянути застосування свого тиску у разі використання Росією ядерної зброї, згадавши про превентивні удари.

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