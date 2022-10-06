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Зеленський закликав НАТО до превентивних заходів у разі загрози ядерного удару з РФ

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Київ, Четвер 06 жовтня 2022 20:44
Зеленський закликав НАТО до превентивних заходів у разі загрози ядерного удару з РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Країни НАТО повинні переглянути застосування свого тиску у разі використання Росією ядерної зброї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Ми бачимо, що ці люди (росіяни – ред.) здатні на такі страшні кроки. Що має робити НАТО? Виключати застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо, превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде якщо вони застосують, а не навпаки - чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати - ось тримай від нас. Перегляд застосування свого тиску - ось що має зробити НАТО, переглянути порядок застосування", - наголосив Зеленський.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію президента України. За його словами, на заяву про превентивний удар проти РФ мають звернути увагу усі країни світу.

"Заяви Зеленського – ніщо інше, як заклик до початку світової війни", – заявив він.

Нагадаємо, що вчора президент Чехії закликав ЄС до "військової відповіді" у разі, якщо РФ застосує ядерну зброю.

Також міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ризик застосування Росією ядерної зброї проти України завжди є, але якість цього озброєння викликає питання.

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