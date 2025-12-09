ua en ru
Зеленський заявив про продуктивну зустріч із Рютте, Коштою та фон дер Ляєн: що відомо

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 01:41
UA EN RU
Зеленський заявив про продуктивну зустріч із Рютте, Коштою та фон дер Ляєн: що відомо Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Глава держави Володимир Зеленський заявив про продуктивну зустріч у Брюселі з генсеком НАТО Марком Рютте, главою Євроради Антоніу Коштою та керівницею Європарламенту Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента.

"Хороша і продуктивна зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн", - повідомив Зеленський.

Він додав, що поінформував лідерів Європи про ситуацію на дипломатичному треку.

"Детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення нашої стійкості. Торкнулися також ініціативи PURL і репараційного кредиту. По всіх питаннях скоординували позиції. Діємо узгоджено й конструктивно. Дякую за зустріч і за підтримку!" - підсумував президент.

Переговори зі США та Європою

Як відомо, Зеленський зараз перебуває у Брюсселі на перемовинах з європейськими лідерами. Головними темами для обговорення є гарантії безпеки, укріплення оборони та мирний план.

Напередодні президент заявив, що Україна 9 грудня підготовить мирний план, після чого відправить його до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що українська делегація повернулась зі Штатів, де проводили дискусії з приводу доопрацювання пунктів мирного плану, який в листопаді представив Вашингтон.

Американці, своєю чергою, 2 грудня відправились до Москви на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США Дональд Трамп повідомив, що у його спецпредставника Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера склалось враження, що Путін хоче закінчити війну та налагодити економічні відносини зі Штатами.

Він також додав, що зустріч пройшла добре. Однак у Кремлі озвучили менш оптимістичний результат перемовин у Москві - помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що компромісу між сторонами так і не було досягнуто: РФ не може погодитись на деякі пункти мирного плану США.

